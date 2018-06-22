В Швеции на международной конференции ученые обсудили религиозную культуру Сирии

В шведской Объединённой Теологической академии и Стокгольмской высшей школы теологии святого Игнатия прошла трёхдневная научная конференция на тему «Будущее исследований в области сирологии».

Научный форум приурочен к 80-ю выдающегося британского сиролога Себастиана П. Брока, который считается на сегодняшний день ведущим мировым специалистом по сирийскому языку и древне-сирийской христианской литературе, сообщает "Седмица".

В работе научного форума приняли участие более cта теологов, сирологов, библеистов, религиоведов и историков из университетов и исследовательских центров Швеции, Великобритании, США, Италии, Германии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Румынии, Израиля, Японии и России.

Несколько докладов форума было посвящено древнесирийскому переводу Библии, одному из самых ранних после Септуагинты, Пешитте. Подавляющая часть была связана с патристической проблематикой. Прозвучало много докладов, посвящённых темам межрелигиозного диалога и сравнительного религиоведения в контексте сирологических исследований.