На дне озера Байкал дайверы планируют построить колокольню

Байкальские дайверы планируют построить подводную звонницу в районе поселка Листвянка. Таким образом они хотят привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, сообщает ТАСС.

«Инициативная группа дайверов разрабатывает идею подводной колокольни. На днях мы провели эксперимент — проверили, как звучат колокола на глубине. У нас был церковный колокол, корабельная рында, два поддужных колокольчика и особый буддийский колокол в виде пластины», — рассказал руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга Лимнологического института Сибирского Отделения РАН Игорь Ханаев. По его словам, дайверы сами не ожидали такого эффекта: звук оказался чистым, ярким, колокола пели на разные голоса, звук был отчетливо слышен на расстоянии более 40 метров.

Из чего будет построена колокольня и будет ли она действующей, пока не решили. Возможно, материалом для колокольни станет топляк лиственницы — бревна, пролежавшие на дне много лет и от этого приобретшие особую прочность. Одно решено точно: объект должен быть доступен даже начинающим дайверам, а значит, установлен на глубине не более 10-12 метров.

Озеро Байкал — самое глубокое в мире (1642 м). Однако оно постоянно находится под угрозой загрязнения из-за деятельности человека. В 1996 году Байкал был включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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