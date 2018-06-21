В Британии церковь временно закрыли, чтобы не беспокоить птиц

В Великобритании Церковь святого Томаса Бекета в Девоне закрылась на две недели ради птиц.

Синицы-лазоревки свили гнездо и вывели птенцов в трибуне викария, сообщает "Правмир" со ссылкой на "Daily Mail". Руководство церкви решило не беспокоить птиц и ограничило вход людей в храм. Службы там продолжались, но только без игры на органе и церковного колокола.

Окна в храме были все время открыты, так что птицы могли свободно вылетать и возвращаться.

Через две недели птенцы подросли и лазоревки улетели из храма.