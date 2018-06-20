Главы христианских Церковей Святой Земли попросили израильского премьера не допустить принятие спорного законопроекта

Израильский законопроект, который продолжает обсуждаться, направлен на «систематическое и беспрецедентное нападение на христиан Святой Земли», способное нарушить «самые основные права» и подорвать «тонкую структуру отношений», построенную несколько десятилетий назад между местными христианскими общинами и Еврейским государством.

Об этом христианские лидеры, ответственные за совместное управление Гробом Господним, пишут в письме, направленном Биньямину Нетаньяху, в котором они просят израильского премьера «действовать быстро и решительно, чтобы заблокировать законопроект, одностороннее продвижение которого заставит церкви также реагировать», сообщает «Седмица» со ссылкой на «Fides».

Письмо подписали Феофил III, православный Патриарх Иерусалимский; Нурхан Манукян, армянский патриарх Иерусалимский, и Франческо Паттон, францисканский кустод Святой Земли.

В письме трех христианских лидеров подчеркивается противоречие между христианскими конфессиями и израильским правительством, которое в конце февраля подтолкнуло местные церкви к «закрытию» Гроба Господня. Храм, построенный на месте крестной смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа, был закрыт с воскресенья 25-го по вторник 27 февраля в качестве жеста протеста против планируемого законопроекта.

Законопроект, который вызвал бурную реакцию христианских лидеров, направлен на то, чтобы гарантировать израильскому правительству возможность конфисковать те церковные объекты, которые в прошлом были арендованы у религиозных организаций в течение длительного времени - до 99 лет - в Национальный еврейский фонд.

Между тем, в последнее время некоторые церковные организации, чтобы справиться со своими долгами, продавали крупным частным группам свою недвижимость.

Парламент Израиля уже некоторое время работает над этим законопроектом, который разрешит экспроприацию церковных земель Государством Израиль, направленную на удаление этих объектов из возможных юридических споров, чтобы защитить владельцев домов и зданий, построенных тем временем на этих спорных землях.

В феврале руководители местных церквей приостановили акции протеста после того, как израильское правительство обещало начать переговоры с заинтересованными церковными сторонами по поводу спорного вопроса.

Теперь три религиозных лидера, подписавших письмо Нетаньяху, сообщают, что они узнали, что законопроект будет представлен Комитету министров с учетом будущего одобрения.

Израильский парламентарий Рахиль Азария, отвечающая за законопроект, ответила на вопросы церковных лидеров. По словам Азарии, законопроект направлен только на защиту жителей, которые живут в домах, построенных на землях, принадлежащих церквям, но не позволит какие-либо спекуляции с этим церковным имуществом. Парламентарий также подчеркнула, что новый проект закона направлен на предоставление общих гарантий защиты мелким домовладельцев на землях, которые могут быть предметом юридических споров, без каких-либо конкретных ссылок на церковное имущество.