В Эстонии археологи обнаружили значки паломников и изображение Спасителя времен Средневековья

Археологи в ходе раскопок в таллиннском районе Каламая на площади почти в тысячу квадратных метров обнаружили более 15 тысяч предметов быта и культуры эпохи средневековья.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой га агентство BNS и ведущего археолога Риво Бернотаса, речь идет о культурном слое толщиной почти в 90 см. В слое нет строительных конструкций, что, по оценке Бернотаса, указывает на то, что прежде низкий прибрежный участок был насыпан с помощью грунта и мусора, доставленных из Старого города Таллина.

Бернотас сказал, что в культурном слое встречаются обломки и фрагменты разрушенной в средние века часовни, а также предметов из ремесленных мастерских и жилых районов города в первой половине 16 столетия.

Старший научный сотрудник Таллинского университета, археолог Эрки Руссов рассказал, что среди находок - вырезанное из слоновой кости и хорошо сохранившееся скульптурное изображение Христа в Судный день, 25 значков паломников, фрагменты средневековых витражей.

Археологи сообщили, что среди находок много материалов органического происхождения - изделий из дерева, кожи и текстиля, причем последние относятся к числу редких в Таллине. Фрагменты сохранились настолько хорошо, что их можно реконструировать. Раскопки на участке продолжатся в течение всего лета.