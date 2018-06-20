В Грузии монастырскому комплексу IX-XVIII веков присвоили статус памятника культурного наследия

Датируемый IX-XVIII вв. монастырский комплекс Иоанна Крестителя в селении Эка (Западная Грузия) обрёл статус недвижимого памятника культурного наследия.

Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на heritagesites.ge.

Комплекс включает в себя церковь IX–X вв., под которой обнаружены ещё более ранние слои; врата XIII – XIV вв.; колокольня рубежа XIII–XIV вв.; ограда (X, XVII- XVIII вв.).

Экский монастырский комплекс периода позднего средневековья упоминается в исторических документах, но сведений о ходе его строительства или освящения не сохранилось.

Центральным элементом комплекса является главный храм Иоанна Крестителя. Территория горного гребня площадью 150 х 50 м., на которой располагаются монастырские строения, представляет собой цитадель. От неё пологий рельеф устремляется книзу, а две другие стороны по вертикалям покрыты лесами.