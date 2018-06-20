Британское издание «Guardian» назвало страны, где молодежь религиознее старшего поколения

Грузия и Гана являются единственными странами, где молодые люди в возрасте 18-39 лет более религиозны, чем люди в возрасте 40 лет и старше.

Об этом сообщают «Новости-Грузии» со ссылкой «Guardian» и глобальный анализ Вашингтонского исследовательского центра Pew (Research Center Pew).

Статья в «Guardian» озаглавлена так: «Молодежь более религиозна, чем старшие, только в двух странах мира». В подзаголовке отмечается: «Согласно глобальному анализу, молодые люди более религиозны, чем старшие, только в двух странах - Гане и бывшей советской республике Грузии».

Анализ исследовательского центра Pew был проведен в 106 странах.

«Хотя размер возрастной разницы варьируется от страны к стране, усреднение национальных результатов в каждой из обследованных стран дает четкую глобальную картину: 51% молодых людей в средней стране считают религию очень важной, между тем в возрасте 40 лет и старше очень важной религию считают 57% - разница в 6 процентных пунктов», - отмечается в исследовании.

Особенно велика разница между верующим младшим и старшим поколением в США и странах Европы.

Страны с наибольшим разрывом – до 20% и выше между верующим младшим и старшим поколением это Польша, Греция, Чили, Румыния и Португалия.

В докладе под названием «Пространство возраста в религии во всем мире» говорится, что общее объяснение заключается в том, что «новые поколения становятся менее религиозными в тандеме с экономическим развитием, поскольку коллективные заботы о повседневном выживании становятся менее распространенными, а трагические события становятся менее частыми».

«Согласно этой линии мышления, каждое поколение в устойчиво развивающемся обществе было бы менее религиозным, чем последнее, что объясняет, почему молодые люди менее религиозны, чем старшие люди», - отмечают исследователи.

Объяснить разрыв может и тот факт, что образование в мире улучшается. Кроме того, тенденция обращаться к религии возрастает из-за того, что люди, становясь старше, чаще сталкиваются со смертью.