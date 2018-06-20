Эстонские власти выделят на реставрацию двух храмов в Таллине €290 тысяч

11:05, 20 июня 2018
Мир
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Таллинн выделит на реставрацию двух церквей 290 тысяч евро / rus.err.ee

Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт подпишет договоры о поддержке реставрации Коплиского Храма Святителя Николая и Пеэтелиской церкви.

Об этом сообщает Портал новостей Эстонского национального телерадиовещания.

"Коплиский приход Святителя Николая собственными силами и при поддержке города отремонтировал крышу церкви, главный вход, а также сохранил иконы, находящиеся в храме, – сказал председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт. – В этом году приход планирует отреставрировать фасады церкви и осуществить прочие работы, на эти цели город выделит около 90 тысяч евро".

"Таллиннский приход Пеэтели в рамках программы возрождения церквей собирается отреставрировать башню и северные фасады церкви, Таллинн поддержит реставрацию, выделив 200 тысяч евро", – добавил председатель горсобрания.

При подписании договора церкви будут представлять настоятель Николаевского Прихода в Копли протоиерей Евгений Старцев и пастор Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Таллиннского Пеэтелиского прихода Ало Мартинсон.

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