Эстонские власти выделят на реставрацию двух храмов в Таллине €290 тысяч

Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт подпишет договоры о поддержке реставрации Коплиского Храма Святителя Николая и Пеэтелиской церкви.

Об этом сообщает Портал новостей Эстонского национального телерадиовещания.

"Коплиский приход Святителя Николая собственными силами и при поддержке города отремонтировал крышу церкви, главный вход, а также сохранил иконы, находящиеся в храме, – сказал председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт. – В этом году приход планирует отреставрировать фасады церкви и осуществить прочие работы, на эти цели город выделит около 90 тысяч евро".

"Таллиннский приход Пеэтели в рамках программы возрождения церквей собирается отреставрировать башню и северные фасады церкви, Таллинн поддержит реставрацию, выделив 200 тысяч евро", – добавил председатель горсобрания.

При подписании договора церкви будут представлять настоятель Николаевского Прихода в Копли протоиерей Евгений Старцев и пастор Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Таллиннского Пеэтелиского прихода Ало Мартинсон.