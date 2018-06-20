В Испании христианский телеканал оштрафовали за «гомофобные» высказывания

Британская христианская телекомпания «Revelation TV» была оштрафована на 6 000 евро за гомофобные замечания, сделанные на утреннем шоу.

Спутниковый телеканал оштрафовала Испанская национальная комиссия по вопросам рынка и конкуренции (CNMC) за трансляции в Испании, сообщает «Christiаn Today».

Комментарии на дискуссионном шоу «Rmornings» «могут считаться ущемляющие достоинство гомосексуальной и трансгендерной группы», – говорится в официальном заявлении CNMC.

Гордон Петти, директор «Revelation TV», сообщил изданию, что высказывания были абсолютно не гомофобным, а просто отражали библейскую точку зрения. Он добавил, что адвокат сказал ему: если они будут признаны гомофобными, тогда испанские власти должны будут штрафовать каждый католический костел в Испании по одному и тому же обвинению.

В обсуждении речь шла о случае, когда христианская семья забрала своего ребенка из школы, потому что выяснила, что один из его одноклассников являлся трансгендером.