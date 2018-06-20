В Лондоне прошла траурная церемония на месте теракта у мечети в прошлом году

Вчера в британской столице минутой молчания почтили память мусульманина Макрама Али, который погиб 19 июня прошлого года в результате нападения на прихожан мечети в лондонском районе Финсбери-парк.

Участие в церемонии принял мэр Лондона Садик Хан, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид и представители мусульманской общины города., сообщает Islam-today.

Напомним, 19 июня 2017 года 48-летний Даррен Осборн сознательно направил машину в толпу мусульман, которые возвращались с ночного намаза в мечети. Жертвой теракта стал 51-летний Макрам Али, еще 10 человек получили ранения. Преступник приговорен к пожизненному тюремному заключению.