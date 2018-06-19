Собор Парижской Богоматери закрыли из-за забастовки персонала

Во вторник Версаль, музей д’Орсэ, Триумфальная арка, Собор Парижской Богоматери и другие достопримечательности Франции были закрыты из-за забастовки персонала.

Забастовка проходит по призыву пяти профсоюзов сотрудников учреждений культуры – они обвиняют Министерство культуры в том, что оно якобы хочет избавиться от 1500 служащих. Об этом сообщает французское издание Le Point.

В связи с забастовкой в среду музеи, скорее всего, тоже будут закрыты.