В Великобритании вместо закрытых церквей открывают мечети

За последние 15 лет в Великобритании открыли 423 мечети и закрыли около 500 церквей.

Эта тенденция будет лишь усиливаться в ближайшие годы, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на сайт аналитического центра Института Гейтстоуна.

Как правило, указывают аналитики, мусульмане не строят новые помещения, а покупают здания церквей и превращают их в свои культовые заведения.

Так, египетская община приобрела объединенную церковь Hyatt в Лондоне для преобразования ее в мечеть. Церковь святого Петра переделали в мечеть Мадина. Новую кирпичную мечеть возвели на месте бывшей Методистской церкви.

Отмечается, что удвоилось и число обращенных в ислам людей. За последние несколько лет доля британцев, которые идентифицируют себя как англиканцы, упала с 21% до 17% (1,7 миллиона человек), в то время как число мусульман выросло почти на миллион.

Учитывая современные тенденции, христианство в Англии становится реликвией, а ислам будет религией будущего, указывают социологи.

По их оценкам, к 2020 году число посещающих молитву мусульман достигнет не менее 683 тысяч человек, а число ходящих в церковь христиан сократится до 679 тысяч.