В Ирландии проведут референдум об исключении из конституции понятия о богохульстве как преступления

Власти Ирландии планируют в октябре провести референдум об исключении из конституции понятия о богохульстве как о преступном деянии.

Как сообщает "Правмир" со ссылкой на "Reuters", ирландский министр юстиции и равенства Чарли Фланаган считает этот референдум важным шагом с точки зрения международной репутации страны. По его словам, исключив это понятие из конституции, Ирландия направит «мощное послание миру, что законы против богохульства не отражают ирландских ценностей».

Правительство Ирландии уже одобрило подготовку законопроекта об исключении богохульства как преступления из конституции страны. Референдум может состояться в тот же день, что и выборы президента Ирландии.

В 2014 году занимавший тогда пост представителя правительства страны по правам человека Аодхан О’Риордэн сообщил о планах провести референдум о декриминализации богохульства.

Ранее закон о богохульстве претерпел существенные изменения: тюремное заключение за это преступление заменили штрафом в размере 25 тыс. евро. Изменения вступили в силу с 1 января 2010 года. Однако в действительности богохульство не преследовалось в судебном порядке уже с XIX века.