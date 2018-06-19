Верующие люди живут на пять лет дольше – исследование

Группа ученых из Университета штата Огайо провела исследование, которое показало, что религия положительно влияет на продолжительность жизни.

Итоги научной работы были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science. Специалисты доказали, что религиозные люди живут на 5,64 года дольше, чем неверующие. Об этом сообщает Jewish.ru со ссылкой на The Independent.

В основной части исследования использовались данные из тысячи некрологов из 42 штатов, на основании которых ученые анализировали религиозную принадлежность и образ жизни умерших. Дальнейшее изучение 500 некрологов из штата Айова выявило даже более серьезное расхождение в продолжительности жизни между верующими и атеистами - 6,48 года.

Ученые Болдуин Уэй (Baldwin Way) и Лаура Уоллес (Laura Wallace) связывают это с проживанием в регионе, где процент религиозных людей очень высок. На продолжительность жизни верующих людей влияет более активная социальная жизнь и волонтерство, что помогает решить проблему одиночества и малоподвижного образа жизни в старости. Однако эти очевидные причины объясняют лишь годовое расхождение продолжительности жизни верующих и атеистов, считают специалисты.

Религиозные люди также менее склонны к вредным привычкам и подвержены стрессу. Медитации, йога и молитвы помогают бороться с перенапряжением и негативом. Ученые предполагают, что эти факторы могут объяснять остальное расхождение, но они были зарегистрированы лишь в некоторых некрологах.