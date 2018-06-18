В Храме Христа Спасителя состоялось отпевание режиссера Станислава Говорухина

23:09, 18 июня 2018
Мир
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 В Храме Христа Спасителя состоялось отпевание Станислава Говорухина / new.xxc.ru

В субботу, 16 июня, в нижней Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Станиславом Говорухиным, скончавшимся 14 июня на 83-м году жизни.

По завершении церемонии прощания гроб с телом Станислава Говорухина был перенесен в Храм Христа Спасителя, где епископ Домодедовский Иоанн совершил чин отпевания, сообщает сайт Храма Христа Спасителя.

/ new.xxc.ru

Перед началом заупокойного богослужения владыка Иоанн огласил соболезнования Патриарха Кирилла. 

/ new.xxc.ru

Режиссер был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

/ new.xxc.ru

Станислав Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят" и "Ворошиловский стрелок". Он также сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении. 

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