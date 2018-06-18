В Храме Христа Спасителя состоялось отпевание режиссера Станислава Говорухина

В субботу, 16 июня, в нижней Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Станиславом Говорухиным, скончавшимся 14 июня на 83-м году жизни.

По завершении церемонии прощания гроб с телом Станислава Говорухина был перенесен в Храм Христа Спасителя, где епископ Домодедовский Иоанн совершил чин отпевания, сообщает сайт Храма Христа Спасителя.

Перед началом заупокойного богослужения владыка Иоанн огласил соболезнования Патриарха Кирилла.

Режиссер был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Станислав Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят" и "Ворошиловский стрелок". Он также сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении.