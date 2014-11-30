Подведены итоги XIX фестиваля христианских кинофильмов и телепрограмм "Радонеж"

Лучшим фильмом XIX фестиваля христианских кинофильмов и телепрограмм "Радонеж" признана документальная работа режиссера Виктора Лисаковича "Мы не подписывали договора в Версале", посвященная итогам Первой мировой войны. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

"Фильм рассказывает о завершении Первой мировой войны и событиях, связанных с заключением Версальского мира. Двадцать лет спустя противоречия, заложенные договором в Версале, привели ко Второй мировой войне", - отметил председатель общества "Радонеж" Евгений Никифоров.

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победил фильм "Крестьянская история. Земля и воля" Валерия Тимощенко. Режиссер проследил судьбу своего прадеда, Герасима Примы, и его большого семейства от начала XX века до наших дней, когда умирающая деревня на Кубани, несмотря на все испытания, надеется возродиться.

Жюри фестиваля, возглавляемое писателем Владимиром Крупиным и режиссером Владимиром Хотиненко, также отметило фильм "Монастырь" Александра Столярова за лучший сценарий и "Воины Христовы" Руслана Макиева за лучшую операторскую работу. Особая награда досталась авторской программе патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Слово пастыря", которая уже в течение 20 лет выходит в эфир. Специальные призы получили также "Последний император. Русский урок" из Цикла "Романовы" Елены Чавчавадзе и "Дары волхвов" Аркадия Мамонтова о принесении в Россию христианских святынь - за "талантливое освещение церковной тематики на телевидении".

Лауреаты фестиваля получили серебряные медали с изображением преподобного Сергия Радонежского, а также драгоценные иконы. Все работы конкурсной программы размещены в свободном доступе на сайте фестиваля, где их сможет посмотреть каждый желающий.