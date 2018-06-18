Баптистский епископ может стать кандидатом в президенты Латвии

Председатель партии «Согласие» Нил Ушаков в качестве кандидата на пост президента Латвии предложил утвердить епископа-эмерита Петериса Спрогиса – бывшего главу Союза баптистских приходов Латвии.

В качестве кандидата на пост премьер-министра Латвии выдвинут Вячеслав Домбровский. Если партийный совет утвердит эти кандидатуры, то Спрогис на предстоящих выборах стартует под номером 1 в Видземе, а Домбровский под номером 1 – в Риге, сообщает "Благовест-инфо".

В мае 2018 года на ежегодном Конгрессе баптистских общин Латвии был избран новый епископ. Следующие четыре года Союз баптистских приходов Латвии будет возглавлять епископ Каспарс Штернс. Занимавший 12 лет этот пост наставник Петерис Спрогис в ходе конгресса получил титул епископа-эмерита (на покое).