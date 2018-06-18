В Италии обнаружили захоронение распятого на кресте человека

Возможно второе в истории археологическое подтверждение того, что в древности существовала казнь через распятие, обнаружили в итальянском городке Гавелло.

На захоронение убитого около 2 тысяч лет назад человека ещё в 2007 году натолкнулись строители, которые прокладывали трубопровод, сообщает "Фома в Украине".

Археологи провели раскопки и переместили останки в лабораторию. Этой весной в издании «Archaeological and Anthropological Sciences» были опубликованырезультаты исследований. По мнению ученых, возможно, человек был казнен через распятие.

Останки принадлежат мужчине, казненному в I веке нашей эры, он мог быть рабом или пленником из соседних с Италией регионов, предполагают специалисты.

Хотя останки сохранились в очень плохом виде, археологам удалось восстановить указывающее на распятие отверстие от гвоздя в правой пяточной кости. При этом, стопа была пробита не фронтально, а сбоку.

Плохая сохранность костей рук не позволила ученым обнаружить характерные травмы на запястьях. Предполагается, что руки могли быть зафиксированы и веревкой, а не гвоздями - считается, что такой способ был также широко распространен и не менял исход казни: распятый так же погибал от удушья.

«Ценность нашего открытия в том, что это вторая подобная находка в истории, - рассказала одна из авторов исследования, антрополог Урсула Тун Гогенштейн. - Общеизвестно, что такой жестокий способ казни долгое время применялся и совершенствовался римлянами, однако археологам всегда было сложно выявить погибших на кресте - поврежденные кости плохо сохраняются и, как следствие, возникают трудности в идентификации травм».

Первое и не поддающееся сомнениям материальное доказательство распятия было найдено в 1968 году в Иерусалиме, во время раскопок крупного еврейского кладбища эпохи Второго храма (II век до Р. Х. – 70 год по Р. Х.) в районе Гиват-ха-Мивтар.