Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова построила на своей родине храм

В день 55-летия полета Валентины Терешковой в космос в поселке Никульское Ярославской области был освящен новый храм, построенный благодаря первой женщине-космонавту.

Пять лет назад, во время празднования 50-летия полета на космическом корабле Восток-6, Валентина Терешкова объявила о намерении построить в Никульском, где никогда не было церкви, храм Святителя Николая Чудотворца. Тогда же на месте будущей стройки был освящен крест, сообщают российские информагенства.

- Строительство церкви даст возможность жителям Никульского и соседних деревень, а также посетителям музея и людям, проезжающим мимо по дороге на Углич, остановиться, помолиться и подумать о судьбе нашей родины. Надеюсь, что это будут светлые думы, - объяснила тогда важность появления такого объекта в поселке первая женщина-космонавт.

Три года ушло на согласования, меньше двух лет - на само строительство. 16 июня "Храм-памятник Святителя Николая Чудотворца на родине Валентины Терешковой в поселке Никульское" освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

- Церковь возведена на средства меценатов, друзей Валентины Владимировны. Причем наша землячка принимала участие в процессе не только как руководитель, но и как человек, вкладывавший свои средства. Очень активно участвовало в поиске спонсоров правительство области, - рассказал настоятель вновь построенной церкви, а также храма Воскресения Христова в Тутаеве протоиерей Василий Мозяков.

На первую службу в белоснежный храм с золотыми куполами, архитектуру которого Николай Овсиенко сравнил с "ракетой, устремленной ввысь и стоящей на стартовом столе", пришли и приехали не только жители окрестных сел и деревень, но и ярославцы, жители Тутаева, Рыбинска, других городов.

За построенный храм патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил Валентину Терешкову патриаршим знаком Храмоздателя. Вручил награду владыка Ювеналий.