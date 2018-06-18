Белорусская христианская марка вошла в десятку самых красивых в мире

В Австрии подведены итоги конкурса на самую красивую почтовую марку мира, по итогам которого марка из Беларуси вошла в десятку призеров.

Как сообщает Кatolik.life, шестое место в международном конкурсе занял почтовый блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии». Этот почтовый блок был выпущен в октябре 2017 года, а торжественное гашение марки состоялось в Софийской соборе в Полоцке.

Проект почтового блока был подготовлен в сотрудничестве с Белорусской Православной Церковью и Минской духовной академией. Над блоком работали художник Татьяна Дольская и дизайнер Евгении Бедоник. Блок включает в себя три марки и был отпечатан в бобруйской типографии.

В блоке размещены изображения трех православных храмов - это Софийский собор и Спасо-Преображенская церковь в Полоце, а также Благовещенская церковь в Витебске. Фон блока заполняет икона Иисуса Христа и святых. Марки оформлены на белорусском языке.

Как сообщает «Белпочта», при изготовлении марок была использована технология термического тиснения матовой фольгой фигурная высечка.

А самой красивой маркой в мире по итогам 2017 года был признан блок «Фарерские ножи», второе место заняла бразильская сцепка марок «Работы Уильяма Шекспира» и третье место - у Лихтенштейна, который представил бло «Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II».