В Италии мужчина притворился раввином и украл произведения искусства стоимостью $30 миллионов

Полиция Италии обвиняет некоего Ненада Йовановича в причастности к афере, в результате которой у владельца местной галереи украли произведения искусства общей стоимостью в 30 миллионов долларов.

Как сообщает MIGnews.com со ссылкой на итальянскую газету "Corriere della Sera", инцидент произошел в прошлом году в расположенном неподалеку от Милана городе Монца. Представившись раввином и служащим израильского МИДа, 44-летний хорват Йованович отвлекал галериста, пока его подельники воровали картины.

В прошлом месяце ранее судимый за мошенничество Йованович и трое местных жителей были арестованы по подозрению в соучастии в преступлении.

Corriere della Sera пишет, что, назвавшись Самуэлем Абрахамом Леви Грэмом, он сказал владельцу картинной галереи Давиду (его фамилия не приводится), что заинтересован в покупке картин.

Спустя несколько недель, они встретились в "албанской дипмиссии в Милане", которая на деле оказалась обычной квартирой, расположенной этажом ниже настоящей дипмиссии.

Владелец галереи прибыл на место в сопровождении двух охранников, предварительно упаковав картины в коробки. Но во время переговоров мошенники подменили коробки на пустые и скрылись на автомобиле Peugeot.

На данный момент местонахождение двух картин – одного произведения из серии "Святых семейств" Питера Пауля Рубенса и "Девушки на лугу" Пьера Огюста Ренуара – остаются неизвестным.