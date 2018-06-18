Вратарь египетской сборной отказался от приза лучшему игроку из-за религиозных убеждений
16:15, 18 июня 2018Мир
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Мохамед эль-Шенави / Footboom.com
Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави отказался от приза лучшему игроку матча с Уругваем.
Как оказалось, причиной тому послужили религиозные убеждения спортсмена, сообщает Islam-today.
Египтянин признался, что он является верующим мусульманином, а потому не может принять подарок от винодельческой компании.
«Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, просто не могу принять подарок от компании, которая производит продукт, запрещенный в исламе», - отметил, в частности, эль-Шанави, поблагодарив организаторов, выделивших его игру.
Напомним, в матче со сборной Уругвая Мохамед эль-Шенави неоднократно спасал свою команду, за что и был удостоен звания лучшего игрока матча.
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