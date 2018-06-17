Американцы провели исследование и составили фоторобот Бога

Специалисты из Университета Северной Каролины провели необычное социологическое исследование с участием нескольких тысяч американских граждан, называющих себя христианами. Респондентов попросили рассказать, каким они представляют внешний образ Бога.

Для этого использовалась технология, широко применяемая в криминалистике: каждый участник эксперимента описал свое видение внешности Творца, и на основе этого описания эксперты составили своеобразный фоторобот. Затем все полученные портреты были скомбинированы в один усредненный, пишет esoreiter.ru

В результате оказалось, что среднестатистический христианин из США представляет Бога как сравнительно молодого мужчину европеоидной расы с круглым лицом, короткими волосами и приятной улыбкой. Выяснилось, что молодые люди видят Создателя молодым, а пожилые – пожилым. Одним словом, многие личности, похоже, рассматривают Всевышнего как своего ровесника. По всей видимости, так им легче ассоциировать Вседержителя с собой.

Кроме того, на представления респондентов о внешности Бога, как оказалось, влияют также их политические убеждения. К примеру, консерваторы видят Небесного Отца более суровым, мужественным и волевым, а либералы – добродушным, женственным и обходительным.