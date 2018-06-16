Австралийских священников обязали раскрывать тайну исповеди

Австралийские священнослужители, сохранившие тайну исповеди в случаях, когда кто-либо из прихожан признался в совершении акта сексуального насилия в отношении детей, подлежат уголовной ответственности. Такова норма закона, принятого 7 июня в Австралийской столичной территории

Новый закон о защите детей вступает в силу в пределах Австралийской столичной территории с марта 2019 года. Вполне возможно, вслед за ACT аналогичные нормативные акты примут другие австралийские штаты, сообщает rublev.com.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл призвал церкви поставить безопасность детей выше таинств и традиций, в том числе тогда, когда о случаях сексуального насилия сообщается во время исповеди.

«Теперь, когда мы раскрыли шокирующую правду, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы почтить храбрость тысяч людей, которые вышли вперед», — заявил политик.

В свою чоередь, председатель австралийской католической Епископской конференции, архиепископ Марк Колридж, назвал новый закон «преждевременным и необдуманным». Он добавил, что принятие закона «по-видимому, вызвано желанием наказать Католическую церковь без должного принятия во внимание [возможных] последствий такого решения».

Брисбенский архиепископ подчеркнул, что к случаям, когда священник на исповеди сталкивается с признанием в насилии над детьми, следует относиться по-разному, «потому что кающийся говорит не со священником, а с Богом, а со священником — только как с посредником».

Его поддержал архиепископ Канберры Кристофер Прауз, подчеркнувший, что, в соответствии с церковными канонами, тайна исповеди является абсолютной, и любой священник, нарушивший ее, подвергается отлучению.

«Какой сексуальный насильник исповедался бы священнику, если бы знал, что о нем сообщат? — заявил он. — Если тайна исповеди будет разрушена, исчезнет даже призрачная надежда на то, что он сознается, равно как и будет утеряна возможность пастырского совета признаться в совершенном деянии».

«Правительство угрожает свободе вероисповедания, присваивая себе роль эксперта в религиозных вопросах и пытаясь изменить таинство исповеди, не усиливая безопасность детей», — добавил он.

В рамках мер по ужесточению законодательства в отношении насилия над детьми с июля 2018 года в рамках Департамента социальных услуг начнет свою деятельность новое национальное Управление по безопасности детей.

Насилие над детьми в католической церкви Австралии

Случаи сексуальных надругательств над детьми со стороны католических священников, монахинь и членов религиозных орденов, имевшие место последние несколько десятилетий, привели к многочисленным обвинениям, расследованиям и судебным процессам. Жертвами насилия становились как мальчики, так и девочки, большинство из них было в возрасте от 11 до 14 лет, однако имели место случаи насилия даже в отношении 3-летних детей.

В конце 1980-х годов в СМИ стала проникать информация об отдельных случаях. Как правило, обвинения выдвигали уже взрослые и пожилые люди, и речь шла о событиях, произошедших десятилетия тому назад.

Помимо судов непосредственно над насильниками, были также возбуждены дела против членов католической иерархии, которые скрывали обвинения в сексуальных надругательствах и переводили священников-педофилов на другие приходы, где они продолжали совершать преступления.

В 1990-е годы подобные случаи стали получать гораздо более серьезное освещение в средствах массовой информации. Самые громкие скандалы, вызвавшие наибольший резонанс, происходили в Соединенных Штатах, Австралии, Ирландии и Канаде.

За период с 2001 по 2010 годы Ватикан рассмотрел в общей сложности около 3 тысяч заявлений о сексуальном насилии в отношении детей, выдвинутых против католического духовенства. Эти преступления были совершены в течение последних 50-ти лет.