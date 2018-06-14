Мощи святой царицы Кетеван еще на несколько месяцев останутся в Грузии

В ответ на письменное обращение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с просьбой ещё на некоторое время оставить в Грузии мощи святой царицы Кетеван, индийский премьер-министр Нарендра Моди ответил согласием.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Karibche.ambebi.ge.

С 13 июня мощи Кетеван-великомученицы находятся в Алавердском кафедральном соборе в Кахетии. Далее путь их проляжет в Тбилиси.

*Согласно историческим источникам, царицу Кахетии Кетеван взяли в плен во время похода Шах-Аббаса на Грузию в 1613 году. Царица отказалась менять религию, из-за чего в 1624 году ее, подвергнув мучениям, казнили в городе Ширазе.