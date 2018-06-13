В США суд не поддержал требование сатаниста убрать с доллара фразу «In God we trust»

Апелляционный суд США принял решение не в пользу сатаниста из Чикаго, который подал иск в суд, пытаясь устранить с американской наличности знаменитую фразу «In God we trust».

В решении суда отмечается, что «здравомыслящий наблюдатель не воспринимает слоган на деньгах как религиозный призыв», сообщает "Седмица".

Кеннет Мейл, который называет себя нетеистическим сатанистом, подал жалобу в суд в мае 2017 года. 36-летний американец говорил, что когда он пользуется деньгами с надписью «In God we trust» («В Бога верим»), то чувствует, что его заставляют участвовать в «покорном ритуале» распространения религиозного послания, с которым он не согласен. Суд низшей инстанции отверг дело, поэтому он подал апелляцию.

Фраза «In God we trust» является официальным мотто Соединенных Штатов Америки. Впервые она появилась на монетах в 1864 году. С 1956 года закон требует, чтобы на всей наличности была напечатана эта фраза.

Как информирует CNA, с 1970 года было подано несколько судебных исков по устранению этой фразы с наличных, однако всякий раз суды отвергали их.