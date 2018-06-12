В Армении активисты требуют отставки Католикоса Гарегина Второго

Активисты упрекают высших духовных лиц Армянской апостольской церкви, в том числе Католикоса Гарегина Второго, в моральном разложении и превращении церкви в бизнес, а сама ААЦ обвинения отрицает.

Как сообщает "Sputnik", требование об "отставке" Католикоса всех армян Гарегина Второго - не самоцель, а средство облагораживания Армянской апостольской церкви. Об этом заявил Геворк Язычян - член инициативы "Новая Армения, новый патриарх", которая уже пять дней проводит акции протеста, требуя, чтобы лидер армянской церкви отказался от титула.

По мнению Язычяна, за те 18,5 лет, что Гарегин Второй - Католикос всех армян, он доказал, что ждать от него положительных изменений бессмысленно.

"Строительство церквей - это не облагораживание, нужно облагородить души людей, а первыми из них должны быть они (церковники) сами. Мы видим, что сегодня многие представители высокого духовенства аргументированно обвиняются в аморальности, многоженстве, вовлеченности в бизнес и прочих вещах. Мы хотим, чтобы таких явлений не было", - сказал Язычян.

"Ни у кого нет права требовать отставки Католикоса. Он сам решает, что и когда делать. Верховный патриарх Армянской апостольской церкви избирается национальным церковным советом, который отражает волю верующей паствы армянской церкви. Мы никоим образом не может оценить, насколько требующие отставку люди являются членами верующей паствы", - сказал епископ Аршак Хачатрян.

Также он заявил, что члены инициативы - "люди с нездоровой мотивацией, если судить по их однозначным и радикальным оценкам, утверждениям".