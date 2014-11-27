В Риме проведут благотворительную выставку-аукцион для лечения раненых солдат в зоне АТО

“Боже, Украину храни” - название баготворительной выставки-аукциона работ сакрального искусства, которая состоится в Риме 7 декабря в помещении общества “Святая София” (via di Boccea, 478). Около сотни художников пожертвовали свои работы для сбора средств на лечение украинских солдат, раненых в зоне АТО.

Организаторами проекта являются Центр исследований украинской сакральной культуры НаУКМА. Выставка уже была успешно проведена в Германии, Чехии и Бельгии. Собранные средства были переданы на протезирование двух тяжелораненых украинских бойцов АТО. Второй благотворительный тур Варшава-Париж-Рим начался 22 ноября.

Пресс-служба общества “Святая София”