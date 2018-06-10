10 фактов о древнем Иерусалиме

Иерусалим сегодня – интереснейший исторический объект как для людей верующих, так и атеистов. Пока политические силы борются за Вечный город, который в 70-летнюю годовщину провозглашения Государства Израиль США признали де-факто столицей Израиля, очень немногие догадываются, что самые интересные места этого города находятся глубоко под землёй. Одни из этих мест хорошо известны, о других не имеют понятия даже ученые, а третьи закрыты для широкой общественности по разным причинам. В этом обзоре факты, которые проливают свет на жизнь Древнего Иерусалима.

1. Первое упоминание об Иерусалиме

Иерусалим в Хасмонейский период.

Как ни странно, первая запись о городе Иерусалим на самом деле встречается вовсе не в Библии. Еще до того, как этот город был упомянут в Библии, было обнаружено более древнее свидетельство его существования - в Текстах проклятий, написанных более 3800 лет назад. Там, наряду с другими городами, упоминается город Шалем или Ур-Шалем, и исследователи считают, что это древний Иерусалим. Тексты проклятий - это проклятия, написанные на керамике в ходе особой мистической церемонии. Разрушение керамики символизировало судьбу, ждущую города, которые посмели бы восстать против египетского царствования.

2. Иерусалим не был завоеван во времена Иисуса Навина

Во время израильских завоеваний, несмотря на то, что царь Иерусалима был убит в битве за город, Иерусалим так и не был покорен Иисусом Навином. Причина этого, как считают ученые, связана с тем, что Иерусалим был весьма хорошо укрепленным городом и его очень сложно было захватить.

3. Самая древняя запись в Библии

В древнем Иерусалиме был обнаружен самый древний артефакт, связанный с библейским текстом - два крошечных, тщательно скрученных серебряных свитка, которые датируются примерно 600 г. до н. э. На этих свитках были записаны слова Священного Благословения из Библии. Разворачивание свитков пришлось отложить на три года, пока не был разработан метод их разворачивания без риска повреждения. Только через десять лет команда ученых, используя передовые технологии, успешно расшифровывала весь найденный текст. Сегодня серебряные свитки экспонируются в Музее Израиля.

4. Имена, упомянутые в Библии

Древний Иерусалим - единственное место, где найдены артефакты с именами людей, которые жили в городе и упоминаются в Библии. Одним из примеров является печать с именем Гемарьйаху бен Шафана, одного из писцов пророка Иеремии.

5. Где все начиналось - место, о котором писали в книгах

Город Давида, который является частью древнего Иерусалима, упоминаемого в Библии, представляет собой место, где происходила значительная часть известных библейских историй (например, помазание Соломона, история Вирсавии и многое другое). В городе Давида было написано около половины книг Библии, а рассказы о библейском Иерусалиме, с которыми все знакомы, происходили именно в этом месте.

6. Одна из самых впечатляющих систем водоснабжения в Израиле

Исследователи из Еврейского университета, используя радиометрический тест, успешно доказали что тоннель, созданный в период царя Езекии в 700 г. до н. э. и расположенный за пределами городских стен, являлся источником воды в то время в городе. Во время войны, когда город подвергался нападению, жителей Иерусалима могли отрезать от единственного источника воды, и противник использовал бы этот драгоценный ресурс для своей собственной выгоды. Чтобы решить эту проблему и отвести поток воды в город, от источника Гихон прорыли полукилометровый Силоамский тоннель (тоннель Шилоах), который сегодня признан «самой впечатляющей древней системой водоснабжения в Израиле».

7. Храмовую гору никогда не раскапывали

Все считают, что Храмовая гора никогда не раскапывалась археологами. Это верно, но только частично. Хотя археологические раскопки никогда не совершались на самой горе, на самом деле был щебень со святого места был проанализирован.

В 1999 году на Храмовой горе была выкопана огромная яма без участия археологов, и 400 грузовиков с щебнем, вперемешку с артефактами, были попросту выброшены. После этого в течение многих лет ученые просеивали щебень, найдя массу редких артефактов, таких как монеты римской эпохи, римские кости, стрелы и многое другое. Работы ведутся до сих пор.

8. Туннели западной стены

Сегодня экскурсия по туннелям Западной стены очень популярна среди туристов. Но в первый раз, когда это сооружение было обнаружено в 1867 году, оно было просто канализационными туннелями. Британские исследователи, которые обнаружили туннель, решили проплыть по нему на... деревянных дверях, используя ветви в качестве весел. Туннель закончился в подвале монастыря сестер Сиона, и монахини были так напуганы грязными фигурами, которые вышли из ниоткуда посреди ночи, что решили запечатать выход в стене, ведущий под землю.

9. Самый динамичный археологический объект

Исторический слой для изучения археологов.

Постоянно ведущиеся раскопки в городе Давида приводят к тому, что каждое посещение этого места привносит что-то новое. Предыдущие раскопки быстро становятся неактуальными, поскольку обнаруживаются новые артефакты.

10. Мировой рекорд по количеству раскопок

Общий вид с запада на раскопки в городе Давида в Иерусалиме

Город Давида - это место, которое раскапывалось самым большим количеством ученых экспедиций в истории, и здесь удалось найти просто огромное количество информации. Тем не менее, только четверть окрестностей города Давида была раскопана до настоящего времени, и все еще гораздо больше скрыто, нежели обнаружено.

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