В индийском храме люди поклоняются крысам

Индия, страна сюрпризов, тайн и загадок. Здесь сикхские гурдвары закрывают свои двери перед теми, у кого в кармане есть табак, а в джанайские храмы не пускают, если посетитель имеет хоть одно кожаное изделие.

С величественным Тадж-Махалом соперничает удивительный Храм Лотуса, а с православной церковью мирно соседствует буддийский храм, сообщает hronika.info. Но только в штате Раджастан есть совершенно необыкновенный храм, где полновластными владельцами давно являются крысы. И тысячи паломников едут в Карни Мата, чтобы отобедать из одной посуды с грызунами или выпить воды из крысиной миски, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Мать Карни

Женщина, в честь которой и назван был храм, родилась 2 октября 1387 года и при рождении получила имя Ридху Бай. Была выдана замуж, но не жила супружеской жизнью. Со временем Карни возглавила одно из политических движений того времени и пользовалась влиянием еще в 1538 году. По легенде дожила она до 150 лет.

В 1463 году в Дешноке, где в то время жила Карни Мата, её пасынок Лакхан попытался испить воды из пруда и утонул. Существуют две версии о дальнейшем развитии событий. По одной Мать Карни стала молить о воскрешении мальчика бога Яму, но тот отказался оживлять ребёнка. Разгневанная Карни Мата пообещала жестокому Яме: все мужчины из её касты отныне никогда не попадут к богу. Они перевоплотятся в крыс, чтобы в следующей жизни снова стать людьми.

По другой версии, Яма сжалился над безутешной женщиной и дал не только мальчику тело крысы, но и всем последователям Карни Мата после смерти.

О смерти известно лишь, что мать Карни исчезла 21 марта 1538 года на пути из одного населённого пункта в другой. Во время остановки на водопой в окрестностях Колаята она просто пропала едва ли не на глазах нескольких своих последователей, вместе с которыми возвращалась в Дешнок. В иудаизме мать Карни была признана святой и живым воплощением богини Дурги, одной из самых популярных и почитаемых богинь.

Ещё при жизни Карни Мата построила храм в Дешноке, именно он и стал впоследствии Храмом крыс. Изначально численность грызунов составляла 20000 особей, но по сведениям National Geographic сегодня их количество уже достигло 250000. Особо почитаемы белые крысы, которых считают потомками самой Карни Мата.

Шри Карни Мата

В ХХ веке храм принял свой современный облик: помещения храма были значительно увеличены, само строение украшено красивой резьбой, везде установлены камеры видеонаблюдения.

Паломники храма верят, что их умершие родственники воплотились в крыс и в следующей жизни непременно возвратятся в этот мир уже людьми. Посетители из всех уголков Индии несут в храм свои подношения.

Крысы в этом храме чувствуют себя полноправными хозяевами, а уход за ними обеспечивают представители особенной касты, в которую входят около 500 семей. Они убирают в храме, принимают приношения, раскладывают еду и ставят миски с молоком и водой. Они же следят за тем, чтобы любопытные туристы не заходили в алтарь и строго выполняли предписанные правила.

Если кто-то из посетителей по неосторожности наступит на крысу и та умрёт, то виновник гибели животного должен будет заменить погибшую особь, но уже фигуркой грызуна из золота или серебра. Точно так же заменяют статуэткой умершее раньше срока животное, например, от болезни. Кстати, болеют животные довольно часто, чему виной слишком калорийное питание. Посетители несут грызунам много сладостей, что приводит к ожирению и диабету.

Ходить в этом храме в обуви, как и во многих других храмах в Индии, строжайше запрещено. Некоторые посетители (в основном, туристы), ходят по территории храма в носках, но большинство предпочитает ступать по мраморному полу, усеянному продуктами жизнедеятельности грызунов, босыми ногами. Здесь можно увидеть, что паломники едят вместе с крысами и даже пьют из одной с ними миски. Тем самым они разделяют трапезу с воплощенными в телах крыс родственниками и получают от них благословение. Смотрители храма и паломники утверждают, что после подобных совместных приёмов пищи заболевших среди посетителей никогда не было. По их мнению, наблюдается прямо противоположное явление: откушавший из одной с крысой миски человек ощущает необыкновенный прилив сил, а после возвращения к месту жительства его ждёт удача и успех в любом начинании.