В Эфиопии крокодил съел протестантского священника, проводившего обряд крещения

На юге Эфиопии крокодил убил протестантского священника, проводившего массовый обряд крещения.

Об этом сообщает ВВС.

Пастор Дохо Эшете вошел в воду озера Абайа, покрестил первого верующего, после чего на него набросилась рептилия. Крокодил искусал руки, ноги и спину человека, попытки свидетелей случившегося помочь священнику не увенчались успехом.

Рыбаки использовали сети, чтобы не дать крокодилу унести тело погибшего. Самой рептилии удалось уйти.