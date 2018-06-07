В Южной Корее церковь купила зубные протезы для 200 пожилых членов общины
17:09, 07 июня 2018Мир
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Церковь в Южной Корее помогла приобрести зубные протезы для 200 пожилых людей / invictory.org
Центральная церковь «Манмин» в городе Сеул (Южная Корея) помогла приобрести зубные протезы для более чем 200 пожилых членов общины.
Информация об этом была опубликована на сайте церкви «Манмин» в мае, сообщает invictory.com.
В кампании участвовали Церковная благотворительная Ассоциация, Всемирная сеть врачей-христиан, пасторы и лидеры домашних групп.
Центральная церковь «Манмин» насчитывает более 120 тысяч прихожан. Она имеет 11 000 дочерних и партнерских церквей в Корее и других странах по всему миру. В течение последних 36 лет, начиная с 1982 года, Центральная церковь «Манмин» благовествует народу Южной Кореи и по всему миру. Церковь направила более 129 миссионеров в 23 страны.
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