В Южной Корее церковь купила зубные протезы для 200 пожилых членов общины

Центральная церковь «Манмин» в городе Сеул (Южная Корея) помогла приобрести зубные протезы для более чем 200 пожилых членов общины.

Информация об этом была опубликована на сайте церкви «Манмин» в мае, сообщает invictory.com.

В кампании участвовали Церковная благотворительная Ассоциация, Всемирная сеть врачей-христиан, пасторы и лидеры домашних групп.

Центральная церковь «Манмин» насчитывает более 120 тысяч прихожан. Она имеет 11 000 дочерних и партнерских церквей в Корее и других странах по всему миру. В течение последних 36 лет, начиная с 1982 года, Центральная церковь «Манмин» благовествует народу Южной Кореи и по всему миру. Церковь направила более 129 миссионеров в 23 страны.