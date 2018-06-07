В Китае школы, ученики которых посещают церковь, будут наказывать

Учителя в городском округе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, недавно разослали письма родителям учеников начальных и средних классов школы с требованием сообщить о своих религиозных убеждениях.

Информация об этом была опубликована на сайте служения «Голос мучеников» четвертого июня, сообщает invictory.com.

Как отметили в служении, один христианин сказал, что администрация школы даже приходила домой и на рабочие места родителей-христиан, требуя, чтобы те отказались от своей веры. В некоторых случаях работодателей вынуждают сокращать зарплату христианским служащим с целью отговорить их от посещения церкви.

В одной части Китая было издано онлайн-предупреждение: «Школы должны разъяснять ученикам, что они не должны иметь никаких религиозных убеждений, пропагандировать религию или посещать церкви».

В публикации также говорится, что школы, ученики которых посещают церковь, будут подвергаться строгому наказанию, потому что религия – это «иностранное вторжение».

«Голос мучеников» – некоммерческая межконфессиональная христианская организация, чья работа посвящена помощи преследуемой церкви по всему миру. Служение было основано в 1967 году пастором Ричардом Вурмбрандом, который 14 лет находился в тюрьмах коммунистической Румынии за свою веру во Христа. Его жена, Сабина, была в тюрьме три года.