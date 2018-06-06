Президент Молдовы призвал граждан объединиться вокруг православных ценностей

Глава Республики Молдова призвал граждан объединиться вокруг православных ценностей.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что православная вера остается одним из главных приоритетов его политики, сообщает одно из российских информагентств.

«Наши ценности остаются неизменными: государственность, нейтралитет, православная вера и традиционные семейные узы, взвешенная внешняя политика, включающая в себя стратегическое партнерство с Россией, и многонациональность страны, – подчеркнул Додон в интервью местному телеканалу. – Это основа для меня, и я никогда от нее не отступлю. Призываю всех объединяться вокруг этих ценностей».

Согласно последним опросам, Молдова лидирует в списке самых религиозных стран Южной и Восточной Европы. По данным исследования, проведенного социологами из Pew Research Center, 92% населения Молдовы считают себя православными.