Президент Молдовы призвал граждан объединиться вокруг православных ценностей

16:13, 06 июня 2018
Мир
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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что православная вера остается одним из главных приоритетов его политики, сообщает одно из российских информагентств.

«Наши ценности остаются неизменными: государственность, нейтралитет, православная вера и традиционные семейные узы, взвешенная внешняя политика, включающая в себя стратегическое партнерство с Россией, и многонациональность страны, – подчеркнул Додон в интервью местному телеканалу. – Это основа для меня, и я никогда от нее не отступлю. Призываю всех объединяться вокруг этих ценностей».

 Согласно последним опросам, Молдова лидирует в списке самых религиозных стран Южной и Восточной Европы. По данным исследования, проведенного социологами из Pew Research Center, 92% населения Молдовы считают себя православными.

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