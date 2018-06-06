США введут санкции против стран, где нарушается религиозная свобода

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что по отношению к странам, в которых нарушается религиозная свобода, будут вводить санции.

Политик призвал страны, имеющие проблемы в сфере свободы вероисповедания провести реальные реформы, сообщает invictory.com со ссылкой на МХН.

«Мы должны продвигать религиозную свободу. Мы должны защищать ее во всех уголках земного шара. Именно поэтому госсекретарь проведёт это первое в истории министерское совещание, посвященное продвижению религиозной свободы», — отметил сенатор Сэм Браунбэк, посол по вопросам международной религиозной свободы.

«Мы ожидаем, что это совещание откроет новые горизонты. Это будет не просто дискуссионная группа. Речь о конкретных действиях. Мы намерены определиться с тем, как можно противостоять преследованиям и обеспечить повсеместное соблюдение свободы вероисповедания», — сказал Майк Помпео, госсекретарь США.

Основная цель данного мероприятия — убедить страны в том, что они вредят сами себе, ограничивая свободу вероисповедания.

«В вашей стране будет меньше терроризма, если она станет соблюдать религиозную свободу, ведь тогда люди смогут выражать свою веру, вместо того чтобы бороться с терроризмом. Это также подтверждается данными экономистов», — объяснил Браунбэк.