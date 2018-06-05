Грузинская царская супружеская пара обвенчалась в Мцхете

В мцхетском кафедральном соборе Светицховели 3 июня состоялось венчание грузинской царской супружеской пары – проживающих в Европе царевича Иоанна Багратиони и его избранницы, известной модели Кристины Дзидзигури.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на kvirispalitra.ge.

По завершении ритуала венчания нововенчанных и приглашённых гостей ждал торжественный ужин в мцхетском ресторане «Шато Мухрани». Царевич Иоанн и царевна Кристина уже 4 года состоят в супружеских отношениях, гражданский брак они оформили в Испании, но обвенчаться решили в Грузии.

Успешная модель, Кристина Дзидзигури является лицом французского парфюмерного дома «Диор», а до отъезда из Грузии была солисткой знаменитого ансамбля грузинских танцев и песнопений «Эрисиони»; в 2008 году стала обладательницей титула «вице-мисс-Грузия».

Хуан (Иоанн) Багратиони является потомком царя Ираклия II, подписавшего Георгиевский трактат с Российской империей; в жилах грузинского царевича течёт и кровь европейских монархов. Детство Хуан (Иоанн) провёл в Мадриде, повзрослев, жил в Испании и Великобритании, а в конце концов поселился в Париже. Царевич уже был женат, это – его второй брак.

Торжественный пир возглавил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, принявший нововенчанных и гостей – представителей семьи Багратиони и членов других королевских семей, приезд которых был связан с венчанием Иоанна и Кристины Багратиони в Светицховели.

Предстоятель Грузинской Православной Церкви и его престолоблюститель, митрополит Шио (Муджири), пожелали молодой супружеской паре счастья.