В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже презентовали пособие по борьбе с антисемитизмом

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже презентовали брошюру под названием «Предотвращение антисемитизма посредством образования».

Islam-today сообщает, что справочник состоит из 80 страниц, подготовлен он ЮНЕСКО совместно с ОБСЕ. Предназначено издание, в первую очередь, для политических лидеров и экспертов, работающих в сфере образования и молодежной политики.

В учебнике представлены конкретные инструменты, которые могут использоваться образовательными системами для укрепления противостояния молодежи идеям антисемитизма, а также экстремизму и всем формам дискриминации.

К примеру, педагоги смогут узнать, как бороться с антисемитскими стереотипами и теориями заговора и как реагировать на антисемитские высказывания или действия в школе.