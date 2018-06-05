В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже презентовали пособие по борьбе с антисемитизмом
20:05, 05 июня 2018Мир
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ЮНЕСКО презентовало справочник по борьбе с антисемитизмом / islam-today.ru
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже презентовали брошюру под названием «Предотвращение антисемитизма посредством образования».
Islam-today сообщает, что справочник состоит из 80 страниц, подготовлен он ЮНЕСКО совместно с ОБСЕ. Предназначено издание, в первую очередь, для политических лидеров и экспертов, работающих в сфере образования и молодежной политики.
В учебнике представлены конкретные инструменты, которые могут использоваться образовательными системами для укрепления противостояния молодежи идеям антисемитизма, а также экстремизму и всем формам дискриминации.
К примеру, педагоги смогут узнать, как бороться с антисемитскими стереотипами и теориями заговора и как реагировать на антисемитские высказывания или действия в школе.
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