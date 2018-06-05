В Британии священников обязали нарушать тайну исповеди и сообщать полиции о преступлениях

Англиканская церковь Британии более не соблюдает тайну исповеди – ее cвященники обязаны информировать полицию в случаях сексуальных и иных преступлений.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost.

Епархия Кентерберийская, старейшая церковная кафедра в Англии, основанная в 597 году Августином, первым архиепископом Кентерберийским,обязала своих священников информировать прихожан, приходящих на исповедь, что их признания в грехах сексуального характера и иных преступлениях могут иметь юридические последствия. В частности, в тех случаях, когда признания исповедующихся «вызывают тревогу по поводу дальнейшей безопасности пострадавшей стороны», священник «несет обязанность информировать соответствующие государственные службы».

Согласно казуистическим формулировкам нового наставления, изданного епархией Кентерберийской, священник перед исповедью обязан огласить исповедующемуся следующее предупреждение: «Если в своей исповеди вы затронете любой вопрос, вызывающий обоснованную тревогу по поводу безопасности и благополучия вас самих или любого иного лица, я обязан передать эту информацию соответствующим государственным службам, а это означает, что я не могу сохранить ее в тайне».

Это наставление является ничем иным, как грубым нарушением старинного церковного канона, требующего от священников хранить тайну исповеди.

Джулиан Хилз (Julian Hills), секретарь епархии, сообщил в своем интервью газете The Telegraph, что это наставление было подготовлено после целого ряда неприятных случаев в церкви. К примеру, священнику через исповедь стало известно о свершившемся и продолжающемся преступлении, и сохранение тайны делает его соучастником преступления по закону, а стало быть, ставит его самого и епархию в целом перед неразрешимыми дилеммами юридического и морального характера.