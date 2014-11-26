МИД Украины рекомендует украинцам в Израиле быть осторожными в связи с угрозами терактов

Украинцам, которые находятся в Израиле и на палестинских территориях или планируют их посетить, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с существенным ухудшением ситуации в Восточном Иерусалиме и угрозами совершения террористических актов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В частности, украинцам советуют соблюдать правила личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, особенно в Старом городе и окрестностях Храмовой горы, а также постоянно отслеживать сообщения о развитии ситуации в стране. Также не рекомендуется посещать израильские города в районе сектора Газа, где может быть опасно во время ракетных обстрелов.