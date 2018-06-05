В Чехии ввели налог на имущество и выплатят Церкви компенсацию за богоборческие времена

Премьер-министр Чехии в отставке Андрей Бабиш согласился ввести налог на имущество, которое церковь получает в качестве компенсации за невозвращенную в рамках реституции собственность.

Об этом стало известно 4 июня, сообщает EADaily со ссылкой на «Радио Прага». Проект по обложению налогом этого вида имущества церкви был поддержан еще в феврале Движением ANO, ЧСДП и SPD. При этом церковь готова опротестовать данный закон в Конституционном суде страны.

Накануне Коммунистическая партия Чехии и Моравии заявила, что не поддержит коалицию Движения ANOи Чешской социал-демократической партии, если парламент не примет закон об обложении налогом финансовых компенсаций церкви.

Напомним, сегодня в Чехии идет процесс возвращения церковного имущества, конфискованного в эпоху пребывания у власти в Чехословакии компартии с 1948 по 1989 годы. Если объекты, лесные и земельные угодья, а также предметы искусства не возвращаются, то в течение 30 лет государство должно выплатить церкви около 2,4 млрд евро. Предполагается, что поступления от налога на финансовые компенсации в госбюджет составят около 15,5 млн евро.