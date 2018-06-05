Власти Турции возвращают сирийским христианским храмам акты на право собственности

Турецкие власти возвращают сирийским христианским храмам акты на право собственности, отчасти отказавшись от попыток конфисковать у них собственность и земли.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christianheadlines.

Сирийская яковитская церковь приветствовала решение правительства Турции о возврате 55 старинных актов на церковную собственность, которые закрепляют ее права на почти половину издревле принадлежащих церкви объектов в юго-восточной Турции – эти акты были конфискованы властями несколько лет назад.

Пятьдесят из этих актов на право собственности были доставлены в монастырь Святого Гавриила «Мор Габриэль» (самый древний христианский монастырь в мире, основанный в 4 веке) близ города Мидьят провинции Мардин. Долгожданные исторические документы были вручены лично архиепископу Тимофею Самуэлю Акташу (Timotheos Samuel Aktaş), главе Сирийской (Сиро-яковитской) православной резиденции в городе Тур Абдин, и Кирьякосу Эргуну (Kuryakos Ergün), главе Фонда Святого Гавриила. Кроме того, еще пять древних правовых актов были возвращены сирийской христианской общине в городе Мардин.

Есть надежда, что бурные перипетии в судьбе документов сирийской христианской общины и тяжбы закончились с принятием 27 марта нового сводного закона парламентом Турции. Этот закон с поправками был тут же введен в действие за подписью президента Реджепа Таипа Эрдогана, и он же распорядился о возвращении этих старинных правовых актов (многие из которых выданы еще до возникновения Османской империи) их законным владельцам.