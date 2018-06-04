В соборе Берлина полицейский стрелял по ногам людей

12:13, 04 июня 2018
Мир
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Полицейский в соборе стрелял / скрин из видео bbc.com

Об этом сообщает BBC.

Согласно информации, офицер пытался попасть по ногам.

”В Берлинском соборе раздался выстрел”, - сообщила пресс-служба полиции.

Полиция не связывает инцидент с террористической деятельностью.

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