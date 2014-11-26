Украина на 100-м месте в мире по уровню счастья

Самыми счастливыми странами в мире являются Коста-Рика, Вьетнам и Колумбия.

Об этом свидетельствует международный индекс счастья - индикатор уровня благополучия, который вычисляет независимая общественная организация Фонд новой экономики на основе данных о продолжительности жизни, влиянии на экологию и уровне благосостояния жителей 151 страны мира.

Украина в этом рейтинге заняла 100-е место с индексом счастья 37,6, опередив Беларусь (103 место, 37,4) и Россию (121 место, 34,5) и уступив Израилю (15 место, 55,2).

По общему уровню благосостояния мировыми лидерами являются Дания, Канада и Норвегия. Израиль занимает 8-ю строку (7,4), Украина - 82-ю (5,1). Беларусь и Россия имеют одинаковый индекс 5,5 и занимают, соответственно, 67 и 70 места.

Наибольшая продолжительность жизни отмечена в Японии, Гонконге и Швейцарии. Израиль по этому показателю оказался на 7-ой строчке, Беларусь - 90-й, Россия - 97-й, Украина - 100-й.

jewishnews.com.ua