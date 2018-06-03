В Баварии вступило в силу распоряжение об обязательном размещении распятий в органах власти

11:39, 03 июня 2018
Мир
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Согласно распоряжению премьер-министра федеральной земли Маркуса Зьодера (ХСС) крест должен располагаться в зданиях органов власти при входе. 

По задумке властей, это должно подчеркнуть христианские корни Баварии. Критики такого решения видят в нем попытку завоевать голоса колеблющихся избирателей в год выборов.

Новое постановление не распространяется на здания федеральных органов власти в Баварии, университеты, театры и музеи.

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