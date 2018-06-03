Папа Римский намерен углубить диалог с РПЦ и не вмешиваться во внутренние дела

Папа Римский Франциск готов к диалогу с русской православной церковью и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Такое заявление понтифик сделал на встрече с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом и другими представителями РПЦ, прошедшей в Ватикане 30 мая, сообщает DW.

Папа Римский выразил намерение следовать по "пути единства", который, по его словам, является единственно верным выбором, в то время как "путь разногласий приводит к войне и разрушению". Экуменическое движение - это дорога к всехристианскому единству, отметил папа Франциск, призвав представителей РПЦ идти по этому пути, вознося молитвы о диалоге.

Понтифик напомнил о своей исторической встречей с Патриархом Кириллом, состоявшейся 12 февраля 2016 года на Кубе. Эти переговоры "привели к очень хорошим результатам", а в патриархе он увидел своего брата, отметил папа Франциск. В заключение Папа Римский подчеркнул, что католическая церковь уважает РПЦ и не намерена вмешиваться в ее внутренние дела.