Во Франции запретят проявления религиозности в учебных заведениях

Министерство просвещения Франции издало новый циркуляр, запрещающий следование религиозным правилам в школах.

Речь идёт о запрете любых проявлений религиозности в учебных заведениях с целью сохранения их светского характера, сообщает проект "Еврейские новости".

Согласно новому документу Минпроса (министерства просвещения), ученикам запрещается носить любые религиозные атрибуты: кипы, кресты, арабские платки и даже длинные юбки. Теперь арабским мальчикам не будут давать освобождения от занятий физкультурой во время месяца Рамадан, а посещение музейных экспозиций с обнажённой натурой в рамках уроков искусства будет обязательным для всех учеников.

Также во французских школах запретят как индивидуальные, так и групповые молитвы, а за отказ пожимать руку учительнице или любой другой женщине последует исключение из школы.

Граждане Франции отнеслись к новым правилам с противоречивыми чувствами.