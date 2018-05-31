В Грузии церкви Х века присвоили статус недвижимого памятника культурного наследия

Церкви X века в селении Хандо Ахалкалакского муниципалитета (Южная Грузия) присвоен статус недвижимого памятника культурного наследия.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя грузинского телевидения и Национальное агентство защиты культурного наследия.

Церковь представляет собой строение зального типа и сооружена из тщательно тёсаного камня.

Над аркой южной стены внешнего входа церкви выбита надпись монастырским шрифтом «асомтаврули» (прописнобуквенным): «Христе, спаси и сохрани». Уникальная деталь внутреннего убранства церкви – древнейший каменный крест, вокруг которого и был возведён этот храм. «Церковь Хандо обладает следующими качествами памятника культурного наследия: древность, архитектурная форма и детали (капители, арочные конструкции, дугообразные окна, вход в форме арки, палеографические образцы (древняя письменность – ред.) , особый тип святилища (каменный крест и части колонн)», - говорится в информации НАЗКН.