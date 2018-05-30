Кинокомпанию Netflix уличили в антисемитизме

15:40, 30 мая 2018
Мир
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Netflix / theurbantwist.com

Как сообщает Islam-today со ссылкой "The Jerusalem Post", герой популярного документального сериала Time: The Kalief Browder Story, премьера которого состоялась в марте прошлого года, сменил футболку. Если ранее на ней красовалась надпись «МИР» на трех языках – английском, арабском и иврите, то в одной из последних серий – только на арабском и английском.

Представители Netflix ситуацию пока никак не прокомментировали.

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