Знаменитую кинокомпанию Netflix уличили в антисемитизме.

Как сообщает Islam-today со ссылкой "The Jerusalem Post", герой популярного документального сериала Time: The Kalief Browder Story, премьера которого состоялась в марте прошлого года, сменил футболку. Если ранее на ней красовалась надпись «МИР» на трех языках – английском, арабском и иврите, то в одной из последних серий – только на арабском и английском.

Представители Netflix ситуацию пока никак не прокомментировали.