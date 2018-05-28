Папа Римский и Патриарх Варфоломей призвали международное сообщество бороться с "менталитетом эгоизма"

Папа Римский Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей призвали международное сообщество к солидарности и сохранению мира.

Такой призыв прозвучал на конференции на тему "Новые политики и стили жизни в цифровую эпоху", сообщает агентство ANSA.

Форум прошел в Ватикане под председательством госсекретаря (главы правительства Святого престола) кардинала Пьетро Паролина, с участием теологов и священников из разных стран. Папа Франциск особо подчеркнул важность заботы о будущем молодого поколения. Патриарх Варфоломей со своей стороны указал на необходимость общих усилий христиан по спасению мира на Святой Земле и на Ближнем Востоке в целом.

Глава Римско-католической церкви обратил внимание на растущую "глобализацию равнодушия" перед лицом очевидных вызовов, брошенных человечеству, и преград, стоящих перед развитием многочисленных братьев и сестер не только в бедных уголках планеты, но и посреди роскоши развитых стран.

Работа форума, по его мнению, особенно актуальна сегодня.

"Современные трудности и кризис экономической системы имеют неоспоримое этическое измерение: они связаны с менталитетом эгоизма и исключения, породившего фактически культуру отбросов, слепую по отношению к достоинству самых уязвимых", - подчеркнул Франциск и указал на растущую "глобализацию равнодушия перед лицом очевидных вызовов, брошенных человечеству, и преград, стоящих перед развитием многочисленных братьев и сестер не только в бедных уголках планеты, но и посреди роскоши развитых стран".

Перед конференцией состоялась 25-минутная личная встреча Франциска и Варфоломея в библиотеке Апостольского дворца.

D ближайшее время могут представиться еще два повода для встреч Франциска и Варфоломея: в Женеве (Швейцария) 21 июня на юбилее Всемирного Совета церквей, и в городе Бари в Италии, где покоятся мощи Святителя Николая, 7 июля на созываемой понтификом экуменической встрече христианских иерархов Запада и Востока.