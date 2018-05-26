Папа Римский встретился с Патриархом Варфоломеем

Рабочее утро 26 мая Папа Франциск открыл встречей с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, который принимал участие в международной конференции фонда «Centesimus annus – Pro Pontifice» на тему «Новые политики и стили жизни в цифровую эпоху».

Затем Святейший Отец принял на аудиенции организаторов и всех участников конференции, поблагодарив ватиканский фонд за продвижение социальной доктрины Католической Церкви в сфере экономики и предпринимательства, сообщают "Новости Ватикана".

Его работа особенно актуальна сегодня: «Современные трудности и кризис экономической системы имеют неоспоримое этическое измерение: они связаны с менталитетом эгоизма и исключения, породившего фактически культуру отбросов, слепую по отношению к достоинству самых уязвимых», - подчеркнул Папа и отметил растущую «глобализацию равнодушия» перед лицом очевидных вызовов, брошенных человечеству, и преград, стоящих перед развитием многочисленных братьев и сестер не только в бедных уголках планеты, но и посреди роскоши развитых стран.

Папа констатировал искусственную дихотомию – аналогичную ложному разрыву между наукой и верой, – сформированную «между этической доктриной наших религиозных традиций и практическими интересами современного бизнес-сообщества». Этическое измерение общественно-экономических отношений не может быть «импортировано» извне, но его следует искать внутри этих отношений.

Останавливаясь на теме конференции фонда «Centesimus annus», Папа отметил значение экуменического сотрудничества и высоко оценил присутствие Патриарха Варфоломея. В конце аудиенции Святейший Отец пожелал фонду «формировать совесть лидеров» в сфере политики и общественно-экономических отношений, используя сокровищницу социального учения Католической Церкви.